O senador Marcio Bittar (MDB-AC) visitou nesta segunda-feira (29) a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para pedir celeridade na liberação de R$ 23 milhões destinados à reconstrução e asfaltamento da Estrada da Variante, em Xapuri. São 17,5 km de uma via de extrema importância para moradores e comerciantes da região.

Além disso, Bittar solicitou que o ministério acione as autoridades sanitárias do Peru para que enviem uma comitiva ao estado a fim de avaliar as condições dos frigoríficos do Acre, que tentam exportar carne bovina e suína para aquele país.

O diretor-presidente interino da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater), Valtim José da Silva, acompanhou o senador no encontro, levando a tiracolo três projetos que visam a revitalização do órgão.

“Durante 20 anos de governos do PT, a Emater ficou sucateada. Viemos aqui hoje, com o apoio do senador Marcio Bittar, tentar conseguir recursos para reverter esse quadro”, disse ele.

O ex-diretor-presidente da Emater Tião Bocalom também foi à reunião. Ele queria, segundo pedido feito a Marcio Bittar, agradecer o apoio dado pelo Ministério da Agricultura durante o período em que ficou à frente do órgão.

Para Bittar, a receptividade de Tereza Cristina mostrou, uma vez mais, que as portas do governo federal estão abertas aos acreanos.

“A ministra se comprometeu a fazer o possível para atender aos nossos pleitos. Saio satisfeito desse encontro e muito agradecido a ela por mais essa importante parceria com o Acre”, concluiu o senador.

