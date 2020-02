As visitas da família programadas para este sábado (29) e domingo (1º) foram suspensas após policiais penais acharem bilhetes com planos de fuga em massa no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

A medida se estendeu para todas as unidades do estado. O FOC foi cenário para duas fugas no mês de janeiro, sendo que em uma delas, no dia 20, 26 presos deixaram o pavilhão L da unidade. Destes, 13 já foram recapturados e outros 13 seguem livres. ______________

Antes dessa fuga, no dia 13 de janeiro, quatro detentos do pavilhão P fugiram por um buraco de uma das celas. Mais de um mês depois, apenas Gabriel Monteiro Mapeano foi recapturado. Ele estava escondido na zona rural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.