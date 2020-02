O diretor do presídio, Fagner Souza da Silva, disse que a decisão de suspender as visitas de familiares nos próximos dias trata-se de uma medida de segurança, haja vista que existe a necessidade de realizarem inspeção minuciosa em todas as celas.

Gina Menezes

As visitas no complexo prisional Francisco de Oliveira Conde foram suspensas no sábado (29) e domingo (1).

Segundo documento assinado pela direção, há informações de um possível plano de fuga que seria posto em prática na próxima semana e a direção optou por tomar as medidas necesssárias.

De acordo com o documento assinado pelo diretor do presídio, Fagner Souza da Silva, a decisão de suspender as visitas de famiiares nos próximos dias trata-se de uma medida de segurança, haja vista que existe a necessidade de realizarem inspeção minuciosa em todas as celas.

O documento cita ainda o último caso de fuga e diz que é necessário todo empenho para evitar episódios deste tipo.

“Pedimos a compreensão dos familiares, mas é uma questão de segurança pública”, diz Fagner.

