Bia Miranda é criticada após revelar que não deixa o filho dormir a tarde: ‘Me afetando’

Recentemente, Bia Miranda, influenciadora digital, ex-participante do reality show ‘A Fazenda‘ e modelo, revelou que estava tentando manter o filho, Kaleb, acordado durante o dia para não ter problemas no período noturno.

“Está me afetando, não estou conseguindo dormir direito. Não deixei ele dormir esta tarde, fiquei mexendo nele, falando com ele, dei banho nele à tarde e agora acho que vai dar certo”, disse Bia Miranda. Após receber algumas críticas, a ex-Fazenda disparou: “Acredito que a gente molda o nosso filho, certo? Se eu fizer o Kaleb dormir, só no escuro, só no silêncio, ele vai dormir só no escuro e só no silêncio, então quando tiver um pouco de barulho ele não vai conseguir dormir, ou se tiver claridade”.

“Então eu estou acostumando o Kaleb a dormir com a TV ligada. Para ele não crescer aquela criança que só dorme no escuro, no silêncio e qualquer barulho, ele acorda. O Kaleb não, a TV tá ligada, eu estou conversando com vocês e ele ainda está lá dormindo”, finalizou.

