Raphinha diz que quase trocou Brasil pela Itália: “Passaporte não chegou”

A manhã desta segunda-feira, 5 de maio de 2025, marcou a abertura oficial da fase municipal dos Jogos Escolares 2025, em Mâncio Lima. O Complexo Esportivo Totão foi o cenário da cerimônia, que reuniu centenas de alunos, professores, gestores escolares, secretários municipais, vereadores e delegações de sete escolas estaduais e uma escola indígena, iniciando a principal competição escolar do município.

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, destacou a importância do evento e o apoio governamental. “Hoje é um dia muito especial porque estamos abrindo os Jogos Escolares nesta fase municipal com o apoio do governo do Estado. Para nós gestores é muito importante a adesão dos jogos porque o esporte é vida, é saúde e um momento de integração e confraternização das equipes. Nos orgulha muito ver o empenho e o talento de tantos jovens nesta quadra”, citou o prefeito Zé Luis, que anunciou investimentos na infraestrutura esportiva local.

“A partir desta semana estaremos dando início à reforma das principais quadras de esporte para que a juventude possa usufruir destes lugares, evitando procurar caminhos tortuosos”, garantiu.

O evento visa promover a integração e a socialização entre os estudantes da rede estadual de ensino por meio da prática esportiva. Júnior Pinho, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, ressaltou o caráter educativo da competição. “A festa hoje é das escolas, é dos atletas que estão ansiosos para entrar em quadra. Os jogos são uma extensão da sala de aula e, como todas as matérias, têm que ser feitos com muita disciplina, harmonia e deve prevalecer sempre o espírito desportivo. Nós, enquanto gestão, estamos proporcionando o melhor possível para que os Jogos Escolares aconteçam dentro do planejado”.

A participação indígena é um dos destaques da competição. A gestora da Escola Ixūbãy Rabuῖ Puyanawa, Edevania de Araújo Puyanawa, diz que o objetivo é vencer as competições.

“Nós estamos aqui para contribuir nesta festa e preparados para vencer e levar o troféu para a nossa aldeia. Para nós, da Aldeia Puyanawa, é um orgulho mostrar como os povos indígenas também têm essa capacidade e a habilidade de participar das festividades fora da aldeia, mostrando nossa cultura e tradição“, pontuou.

Os Jogos Estudantis mobilizam cerca de 300 alunos-atletas, além de professores, técnicos, árbitros e organizadores. As competições seguem durante a semana, com as finais e a premiação das escolas vencedoras programadas para sexta-feira, dia 9.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários