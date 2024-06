23ª edição do Campeonato da Imprensa terá 7 times na disputa

A Federação Acreana de Futebol de Areia (Fafa) vai promover a primeira edição da Taça Cidade de Rio Branco com 51 equipes, 39 no masculino e 12 no feminino. As partidas da competição serão realizadas na quadra do Juventus e a previsão para o início das disputas é 8 de julho.

“Fechamos as inscrições e estamos programando todos os detalhes do evento. Vamos ter os principais jogadores acreanos em quadra”, disse o presidente da Fafa, Maurício Mayla.

24 mil em premiação

Segundo Maurício Mayla, a Taça Cidade de Rio Branco vai distribuir 24 mil reais em premiação nos naipes feminino e masculino.

“Teremos uma premiação recorde. No masculino, dez mil será do campeão, três do vice e mil para o terceiro e mais um bônus de 500 reais para o melhor goleiro e artilheiro. No feminino, a equipe campeã receberá 4 mil. Mil vai ser a premiação do vice e 500 para o terceiro e mais 250 para a melhor goleira e artilheira”, explicou o dirigente.

Emerson Jarude

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) liberou uma emenda parlamentar e por isso a Fafa vai realizar a Taça Cidade de Rio Branco com premiação recorde.

“O deputado Emerson Jarude é parceiro da federação na realização desse grande evento. Precisamos desse tipo de apoio para podermos tornar o esporte acreano mais forte”, afirmou Maurício Mayla.

