Uma bebedeira entre ‘amigos’ deixou Antônio Pereira Lima, de 39 anos, gravemente ferido na tarde deste domingo (21), após uma briga no Mercado Municipal Apuí, próximo ao Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava bebendo com vários ‘amigos’ nas dependências do mercado, quando começou a discutir com um homem entrando em uma luta corporal. Durante a briga o acusado tomou posse de um “gogó de garrafa” e desferiu vários golpes em Antônio. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o estado de saúde de Antônio é grave, uma vez que uma das perfurações que ele recebeu cortou um vaso sanguíneo provocando uma hemorragia.

Policiais estiveram no local, colheram as características do criminoso e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas o acusado não foi encontrado. A Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará a tentativa de homicídio.

Comentários