Bandidos tentam sequestrar empresário acreano, pedem resgate de R$ 1,5 milhão e são capturados pela PM

Um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 1, no bairro da Cobal, em Cruzeiro do Sul, terminou com quatro meliantes presos na estrada, a caminho do município de Guajará, no Amazonas.

Segundo a assessoria da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, por volta das 20:30 horas, quatro homens invadiram o apartamento do empresário Abraão Cândido e fizeram ele e a esposa Fátima de reféns.

O quinto homem ficou do lado de fora do imóvel, acompanhado por um motorista de aplicativo.

Os bandidos pegaram os criminosos já próximo do município de Guajará, no Amazonas.

Ao todo, eram 9 criminosos. Três deles foram presos pela Polícia Militar do Acre em flagrante, no momento da ocorrência. Dois criminosos estavam em um veículo parado em frente à casa do empresário dando suporte para os demais bandidos que se encontravam no interior do imóvel.

Ao perceberem a chegada dos militares, acionados por um contador da família que estranhou o pedido de transferência no valor de R$ 1 milhão feito pelo empresário no meio da noite, os criminosos saíram em fuga, mas foram logo detidos. Um outro elemento também foi preso na saída da residência. Sendo que os outros seis que fugiram para o Amazonas foram detidos já na rodovia que liga os dois estados.