Um presidiário tentou assaltar o Mercantil Mais Você, no bairro Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (25), e acabou levando um tiro na cabeça de um policial que fazia compras no estabelecimento.

O bandido, de acordo com informações de testemunhas, chegou à mercearia em uma moto com um comparsa. Ele desceu armado do veículo com o capacete na cabeça e após anunciar o assalto aos clientes foi surpreendido pelo policial.

O presidiário estava com uma tornozeleira eletrônica. O nome dela não foi divulgado. Baleado, ele caiu no chão e teve sua arma apreendida pelo policial.

O homem que o levou na moto fugiu.

O assaltante foi conduzido pelo Samu em estado grave ao Pronto-socorro de Rio Branco.

