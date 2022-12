Banco do Brasil abre concurso para Epitaciolândia, Xapuri e outras sete cidades do Acre

A Prefeitura de Epitaciolândia, em nome do prefeito Sérgio Lopes e do Secretário municipal de Saúde Sérgio Mesquita, recebeu na manhã desta sexta-feira, 23, o aparelho de ultrassonografia cujo objetivo é facilitar o atendimento de pacientes na área da Saúde do Município.

O aparelho chegou juntamente com uma L200 Triton, fruto de emenda parlamentar da Deputada Federal Mara Rocha, que de oportuno citou também outras emendas por ela trazidas para o município, como a construção de uma nova ponte que interliga o município de Epitaciolândia à Brasiléia, bem com mais 5 milhões que serão destinados para a Saúde e Infraestrutura do Município.

O Prefeito Sérgio Lopes agradeceu as emendas e relatou que com o novo aparelho entregue ao município, será possível prestar o serviço de ultrassonografia duas vezes por semana na UBS José Paulo de Souza e também no Programa Saúde na Comunidade. Relatou ainda que irá zerar a fila de espera com pelo menos 136 pessoas que estão agendadas para realização de ultrassonografia em Rio Branco, pois com o atendimento local não será mais necessário pacientes serem transportado para capital. Finalizou agradecendo a parlamentar que, segundo ele, foi a que entregou mais emendas parlamentares na história do município de Epitaciolândia.

Com o novo aparelho, a Prefeitura de Epitaciolândia passa a contar com os serviços de Ultrassom de mamas, morfológico, morfológica ou USG morfológico, Ultrassom transvaginal e endovaginal, ultrassom abdominal ou ultrassonografia (USG) abdominal e Ultrassom obstétrico, que serão realizadas na unidade de saúde do Bairro Aeroporto.

