Os parlamentares da bancada do Estado do Acre estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (09) em Brasília pautando ações junto ao Governo Federal para conter agravamento da Covid-19 no Acre.

O Encontro que durou quase duas horas ocorreu no gabinete do senador Sérgio Petecão, Coordenador da Bancada e contou com a presença da Senadora Mailza Gomes, das Deputadas Dra. Vanda Milani, Mara Rocha e Perpétua Almeida e dos Deputados Alan Rick, Fláviano Melo, Jesus Sérgio e Léo de Brito.

Ontem ao embarcarem para Brasília, membros da bancada foram surpreendidos com o cancelamento da audiência com o Ministro da Saúde. Os parlamentares mantiveram a viagem por não aceitar essa desfeita aos acreanos “Já estávamos embarcando quando fomos comunicados sobre o cancelamento da audiência! Achamos inadmissível! Embarcamos mesmo assim já com a expectativa de ficarmos acampados no Ministério” – explicou Petecão

Em contato telefônico com o Ministério, o senador Sérgio Petecão foi enfático quanto ao agravamento da situação da Covid-19 no Acre. “Precisamos ter todas as informações das ações que o Governo Federal já fez no Acre, a situação já é de colapso no sistema de saúde! Não estamos aqui querendo privilégios, queremos tratamento justo! Fazemos divisa com outros Países, somos vizinhos de Estados onde a Saúde já colapsou, não temos para onde correr” afirmou Petecão

Diante dos apelos da Bancada, foi agendada nova audiência com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello para logo mais às 17h. Antes, às 16:30 a bancada será recebida por técnicos coordenados pelo Chefe de Gabinete do Ministro que irão apresentar todas as ações do Ministério no enfrentamento da Covid-19 no Acre.

