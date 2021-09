avião que saiu da Bolívia com quase 300 kg de cocaína tomba em MT após pouso forçado

Um avião com quase 300 kg de cocaína e 1 kg de maconha acabou tombando durante um pouso forçado após ser interceptada por agentes da FAB (Força Aérea Brasileira). A operação foi realizada em uma área de mata no norte do estado de Mato Grosso, quando a aeronave que transportava a droga entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira com a Bolívia, sem um plano de voo.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Cuiabá, capital do estado. Em nota, a PF afirmou que a interceptação do avião de pequeno porte faz parte de um esforço que tenta reprimir viagens que trazem drogas vindas de “países produtores vizinhos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Polícia Federal Mato Grosso (@policiafederal_mt)

Até o momento, não foram fornecidas mais informações sobre o estado de saúde ou prisão do piloto que realizava o voo, que não teve identidade divulgada. A polícia declarou apenas que “diligências continuam em andamento para desarticulação de toda a organização criminosa” envolvida no possível esquema de tráfico.