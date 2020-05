As autoridades policiais da fronteira, estão de posse de três vídeos onde uma mulher acompanhadas com homens, praticam sessões de espancamento com pedaço de madeira se dizendo ‘cobrar’ disciplinas das mesmas por estarem fazendo parte do grupo criminoso.

A penas por estarem realizando atitudes isoladas do grupo, por denuncias chamadas de “cagoetagem”, entre outras causas. A data do vídeo não se tem registro, mas leva a crer que aconteceu tudo no mesmo dia, uma vez que a mulher que espanca, está utilizando a mesma roupa.

O caso é considerado grave pelos agentes e poderá render prisões nos próximos dias. As imagens não serão divulgadas por conter cenas fortes de agressões que viola os diretos humanos, além de não difundir atos praticados por grupos criminosos.

Comentários