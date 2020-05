O comando da Polícia Militar do 5º Batalhão recebeu via Ciosp (Emergência), uma denuncia anônima de que pessoas estariam praticando o contrabando de bebidas pela fronteira entre Epitaciolândia e Cobija, utilizando rotas clandestinas.

Uma barreira foi montada no ramal que faz divisa entre as duas cidades e não demorou muito para que a denuncia fosse concretizada. Um carro com placas brasileira foi parado juntamente com um boliviano que estava levando cerca de 30 caixas de cervejas.

Em tempo de pandemia, as duas fronteira estão fechadas ficando proibido o transito de qualquer forma. Mesmo assim, alguns estão buscando formas de burlar a Lei para comprar comida e bebidas através de rotas clandestinas.

O boliviano, juntamente com a carga e o veículo foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde seria dado os procedimentos cabíveis sobre o caso, sendo dado o perdimento total da mercadoria e apreensão do veículo.

