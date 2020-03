Pelo terceiro dia consecutivo, as Forças Armadas e demais autoridades da Bolívia, vem realizando o bloqueio parcial na fronteira do País com o Brasil, na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, que faz divisa com as cidades acreanas de Brasiléia e Epitaciolândia.

Segundo foi informado pelo oficial da Marinha da Bolívia, Tenente Castro, os bloqueios estão em acordo com o Decreto publicado pela presidência na terça-feira passada. Os horário de bloqueio estão sendo realizados a partir das 17 horas (horário brasileiro), até as 04 da madrugada do dia seguinte.

Na cidade de Cobija, está sendo realizado o aconselhamento aos moradores, a se recolherem a partir das 20 horas (horário local) e o comércio param de trabalhar a partir das 17 horas. Não é aconselhável ser parado por uma equipe da Polícia Nacional Boliviana fora do horário, podendo ser detido por descumprir a norma imposta pelo Decreto.

Já no lado brasileiro, na cidade de Brasiléia, a Polícia Militar iniciou o trabalho nas pontes, onde orientam os transeuntes que estão em veículos, sobre as determinações que irão ser realizadas nas pontes. Essa determinação irá ser realizada conforme o Decreto publicado pelo governo federal do Brasileiro.

