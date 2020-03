A prefeita Fernanda Hassem recebeu nesta quinta-feira, 19, no gabinete o delegado de Polícia Civil Sergio Lopes, Tenente da Policia Militar Tales Rafael, Capital Souza Junior do Exército Brasileiro e equipe do Comitê de prevenção ao Covid-19.

Objetivo da reunião foi fechar as parcerias para evitar a propagação do Vírus, e o cumprimento do decreto feito pela prefeitura que estabelece algumas medidas importantes como: evitar aglomerações, encontros, reuniões e seguir as recomendações às instituições como comércios, igrejas entre outros, as instituições se colocaram à disposição para trabalhar juntos na prevenção e orientações.

Uma preocupação levantada pelas instituições foi relacionado a área de Fronteira que todos compartilharam do mesmo pensamento, com o fechamento das fronteiras.

O delegado Sérgio Lopes falou da importância desta parceria, “Estivemos reunidos com a prefeita Fernanda Hassem, e atendendo a publicação do decreto 015 feito pela prefeitura, que restringe aglomeração de pessoas, a Policia Civil juntos com os demais órgãos, estamos dispostos a dar cumprimento ao estabelecido pois temos que nos unir para evitar essa propagação do vírus. parabenizo a prefeitura pela inciativa” finalizou .

“Estivemos no Gabinete da Prefeita Fernanda Hassem, Participando da reunião com as instituições de segurança junto com a equipe do Comitê, criado pela prefeitura, temos atuado em área de fronteira para que juntos, possamos evitar o surto do Coronavírus em nosso município, pedimos para as pessoas, que: evitem sair de casa, evitem aglomerações só dessa forma, vamos contê-lo e evitar a propagação deste vírus” disse o Tenente da Policia Militar Tales Rafael.

