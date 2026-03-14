Cotidiano
Aumento do diesel nas distribuidoras começa a valer neste sábado
O aumento de R$ 0,38 por litro no preço do diesel nas distribuidoras começa a valer em todo o país a partir deste sábado (15/3), em meio à alta do petróleo no mercado internacional e à preocupação com os impactos da escalada do combustível sobre a inflação e os custos de transporte no Brasil.
A elevação ocorre após semanas de forte volatilidade nos preços do petróleo, impulsionada pelas tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã e pela possibilidade de interrupções no fluxo da commodity no Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.
No Brasil, o diesel tem peso relevante na economia por ser o principal combustível utilizado no transporte rodoviário de cargas. , mudanças no preço do combustível tendem a se espalhar rapidamente por diversos setores produtivos.
Especialistas apontam que a alta do diesel pode pressionar o custo do frete e acabar sendo repassada ao preço final de produtos, principalmente alimentos, bens industriais e mercadorias de consumo básico.
Impacto na inflação
A alta do diesel também levanta preocupações sobre os efeitos sobre a inflação. Isso porque o combustível faz parte do grupo de preços administrados que influenciam diretamente o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país.
Além do impacto direto nos combustíveis, o diesel tem forte efeito indireto sobre os preços, já que o transporte de cargas Brasil afora depende majoritariamente de rodovias.
Com isso, aumentos no combustível podem gerar um efeito em cadeia sobre a economia, pressionando custos logísticos e elevando o preço de produtos ao consumidor final.
Entenda a situação no Oriente Médio
- As tensões aumentaram após confrontos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, ampliando o risco de um conflito mais amplo na região;
- A crise tem preocupado mercados globais porque envolve o Estreito de Ormuz, passagem por onde circula cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo;
- O risco de interrupção no fluxo da commodity levou à forte alta nas cotações internacionais do petróleo, que voltaram a se aproximar ou superar os US$ 100 por barril;
- A alta do petróleo pressiona os preços de combustíveis e pode gerar efeitos em cadeia na economia mundial, elevando custos de transporte e pressionando a inflação em diversos países;
- Como os combustíveis seguem a dinâmica do mercado internacional, a escalada da crise no Oriente Médio pode influenciar decisões de preços no país e impactar diretamente itens como diesel e gasolina.
Medidas do governo para conter impactos
Diante da pressão sobre os preços, o governo federal anunciou um conjunto de medidas para tentar reduzir o impacto do aumento do diesel no país.
Entre as iniciativas está a zeragem das alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, tributos federais que incidem sobre o combustível. A expectativa do governo é que a medida ajude a reduzir o preço nas refinarias.
Outra ação anunciada foi a criação de um subsídio temporário para produtores e importadores de diesel, com o objetivo de compensar parte dos custos e estimular que eventuais reduções sejam repassadas ao longo da cadeia de distribuição.
Para compensar a perda de arrecadação gerada pela redução de tributos, o governo também anunciou a criação de uma taxa sobre a exportação de petróleo bruto.
A medida busca equilibrar as contas públicas ao mesmo tempo em que tenta amortecer o impacto do aumento do combustível sobre consumidores e empresas.
Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (13/3), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avaliou que que o aumento do diesel às distribuidoras seria de R$ 0,70 se não fosse o pacote anunciado pelo governo.
Diesel tem efeito amplo na economia
O diesel é um dos combustíveis com maior capacidade de gerar efeitos sobre a economia brasileira.
Além de abastecer caminhões e veículos de transporte de carga, o combustível também é utilizado em máquinas agrícolas, transporte público e diversos segmentos da atividade industrial.
Por isso, variações no preço do diesel costumam ser acompanhadas de perto por analistas e autoridades econômicas, especialmente em momentos de pressão inflacionária.
Nos próximos meses, o comportamento dos preços do combustível deve depender principalmente da evolução do mercado internacional de petróleo e do cenário geopolítico global.
Caso as tensões no Oriente Médio se intensifiquem ou o barril permaneça em patamares elevados por mais tempo, analistas avaliam que novos reajustes nos combustíveis podem ocorrer, ampliando os desafios para o controle da inflação no país.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Rio Branco empata com Galvez e finalista será decidido no 2º jogo
Rio Branco e Galvez empataram por 1 a 1 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 neste sábado, 14, no Tonicão. Saulo fez o gol do Estrelão e Diego anotou para o Galvez.
Bem disputada
Rio Branco e Galvez realizaram uma partida bem disputada desde o início. O atacante Caíque, de cabeça, mandou no travessão na melhor chance do Imperador no primeiro tempo.
No início da segunda etapa, Patrocínio fez o passe e Diego marcou, 1 a 0 Galvez.
Ulisses Torres tornou o Rio Branco mais ofensivo com as entradas de Negueba e Dheryke.
Depois da cobrança de falta, Matheus Reis cabeceou e no rebote do travessão Saulo empatou.
Segunda partida
Galvez e Rio Branco disputam a segunda partida da semifinal na quarta, 18, às 17 horas, no Tonicão. O Imperador tem a vantagem do empate para ser finalista.
Fala, Ulisses!
“Poderíamos ter aproveitado melhor os espaços. Vamos realizar os ajustes necessários para poder tentar vencer a segunda partida”, disse o técnico do Rio Branco, Ulisses Torres.
Deixamos escapar
Para Maurício Carneiro, o Galvez deixou a classificação escapar e o objetivo era definir no primeiro jogo.
“O Rio Branco tem uma camisa pesada. Trabalhamos para garantir a vaga na final e, agora, é treinar para o segundo jogo”, afirmou o comandante do Imperador.
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11ª Copinha Arasuper vai ter 6 jogos para fechar 1ª fase
A 11ª Copinha Arasuper de Futsal vai ter 6 partidas neste domingo, 15, e os confrontos irão finalizar a primeira fase da competição. Os jogos da categoria Sub-10 são valendo classificações e no Sub-12 e 14, os resultados definirão os duelos da segunda fase.
“São jogos importantes por vários aspectos. Tivemos a primeira fase com muitos e felizmente vamos fechar sem nenhum WO”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.
Partidas do Sub-14
Botafogo x Furacão do Norte
PSC x Bangu
Sub-12
Camisa 11 x Meninos da Vila
Barcelona do Calafate x Santa Cruz
Sub-10
Bombeiros Mirim x Escola Galvez
Flamenguinho x Botafogo
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
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AAVP promove torneio entre escolinhas na Arena Prainha Beach
A Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP) promove neste sábado, 14, a partir das 14 horas, na Arena Prainha Beach, um torneio entre escolinhas. A competição vai colocar em quadra atletas entre 8 e 13 anos.
“O torneio terá 22 duplas. Esse número é recorde para os atletas mais novos e isso mostra o momento do vôlei de praia acreano. Trabalhar na formação é fundamental”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Baixinho.
Parceria com a FEAV
A AAVP e Federação Acreana de Voleibol(FEAV) firmaram uma parceria para a temporada de 2026 e o número de competições deve aumentar.
“Essa parceria com a federação será muito importante para a formação do nosso vôlei. A reunião com o presidente João Petrolitano foi bastante proveitosa”, avaliou Cláudio Baixinho.
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