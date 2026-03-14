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Cotidiano

Aumento do diesel nas distribuidoras começa a valer neste sábado

Publicado

1 hora atrás

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Imagem colorida de Combustíveis a mais de R$ 6 causam baixo movimento em postos do DF 4

O aumento de R$ 0,38 por litro no preço do diesel nas distribuidoras começa a valer em todo o país a partir deste sábado (15/3), em meio à alta do petróleo no mercado internacional e à preocupação com os impactos da escalada do combustível sobre a inflação e os custos de transporte no Brasil.

A elevação ocorre após semanas de forte volatilidade nos preços do petróleo, impulsionada pelas tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã e pela possibilidade de interrupções no fluxo da commodity no Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

No Brasil, o diesel tem peso relevante na economia por ser o principal combustível utilizado no transporte rodoviário de cargas. , mudanças no preço do combustível tendem a se espalhar rapidamente por diversos setores produtivos.

Especialistas apontam que a alta do diesel pode pressionar o custo do frete e acabar sendo repassada ao preço final de produtos, principalmente alimentos, bens industriais e mercadorias de consumo básico.

Impacto na inflação

A alta do diesel também levanta preocupações sobre os efeitos sobre a inflação. Isso porque o combustível faz parte do grupo de preços administrados que influenciam diretamente o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país.

Além do impacto direto nos combustíveis, o diesel tem forte efeito indireto sobre os preços, já que o transporte de cargas Brasil afora depende majoritariamente de rodovias.

Com isso, aumentos no combustível podem gerar um efeito em cadeia sobre a economia, pressionando custos logísticos e elevando o preço de produtos ao consumidor final.

Entenda a situação no Oriente Médio

  • As tensões aumentaram após confrontos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, ampliando o risco de um conflito mais amplo na região;
  • A crise tem preocupado mercados globais porque envolve o Estreito de Ormuz, passagem por onde circula cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo;
  • O risco de interrupção no fluxo da commodity levou à forte alta nas cotações internacionais do petróleo, que voltaram a se aproximar ou superar os US$ 100 por barril;
  • A alta do petróleo pressiona os preços de combustíveis e pode gerar efeitos em cadeia na economia mundial, elevando custos de transporte e pressionando a inflação em diversos países;
  • Como os combustíveis seguem a dinâmica do mercado internacional, a escalada da crise no Oriente Médio pode influenciar decisões de preços no país e impactar diretamente itens como diesel e gasolina.

Medidas do governo para conter impactos

Diante da pressão sobre os preços, o governo federal anunciou um conjunto de medidas para tentar reduzir o impacto do aumento do diesel no país.

Entre as iniciativas está a zeragem das alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, tributos federais que incidem sobre o combustível. A expectativa do governo é que a medida ajude a reduzir o preço nas refinarias.

Outra ação anunciada foi a criação de um subsídio temporário para produtores e importadores de diesel, com o objetivo de compensar parte dos custos e estimular que eventuais reduções sejam repassadas ao longo da cadeia de distribuição.

Para compensar a perda de arrecadação gerada pela redução de tributos, o governo também anunciou a criação de uma taxa sobre a exportação de petróleo bruto.

A medida busca equilibrar as contas públicas ao mesmo tempo em que tenta amortecer o impacto do aumento do combustível sobre consumidores e empresas.

Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (13/3), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avaliou que que o aumento do diesel às distribuidoras seria de R$ 0,70 se não fosse o pacote anunciado pelo governo.

Diesel tem efeito amplo na economia

O diesel é um dos combustíveis com maior capacidade de gerar efeitos sobre a economia brasileira.

Além de abastecer caminhões e veículos de transporte de carga, o combustível também é utilizado em máquinas agrícolas, transporte público e diversos segmentos da atividade industrial.

Por isso, variações no preço do diesel costumam ser acompanhadas de perto por analistas e autoridades econômicas, especialmente em momentos de pressão inflacionária.

Nos próximos meses, o comportamento dos preços do combustível deve depender principalmente da evolução do mercado internacional de petróleo e do cenário geopolítico global.

Caso as tensões no Oriente Médio se intensifiquem ou o barril permaneça em patamares elevados por mais tempo, analistas avaliam que novos reajustes nos combustíveis podem ocorrer, ampliando os desafios para o controle da inflação no país.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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Cotidiano

Rio Branco empata com Galvez e finalista será decidido no 2º jogo

Publicado

2 horas atrás

em

14 de março de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Thiago Dunha e Juan Patrocínio em um duelo de camisas 10

Rio Branco e Galvez empataram por 1 a 1 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 neste sábado, 14, no Tonicão. Saulo fez o gol do Estrelão e Diego anotou para o Galvez.

Bem disputada

Rio Branco e Galvez realizaram uma partida bem disputada desde o início. O atacante Caíque, de cabeça, mandou no travessão na melhor chance do Imperador no primeiro tempo.

No início da segunda etapa, Patrocínio fez o passe e Diego marcou, 1 a 0 Galvez.

Ulisses Torres tornou o Rio Branco mais ofensivo com as entradas de Negueba e Dheryke.

Depois da cobrança de falta, Matheus Reis cabeceou e no rebote do travessão Saulo empatou.

Segunda partida

Galvez e Rio Branco disputam a segunda partida da semifinal na quarta, 18, às 17 horas, no Tonicão. O Imperador tem a vantagem do empate para ser finalista.

Fala, Ulisses!

“Poderíamos ter aproveitado melhor os espaços. Vamos realizar os ajustes necessários para poder tentar vencer a segunda partida”, disse o técnico do Rio Branco, Ulisses Torres.

Deixamos escapar

Para Maurício Carneiro, o Galvez deixou a classificação escapar e o objetivo era definir no primeiro jogo.

“O Rio Branco tem uma camisa pesada. Trabalhamos para garantir a vaga na final e, agora, é treinar para o segundo jogo”, afirmou o comandante do Imperador.

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Cotidiano

11ª Copinha Arasuper vai ter 6 jogos para fechar 1ª fase

Publicado

4 horas atrás

em

14 de março de 2026

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Foto João Valente: Partidas do Sub-10 decidem os últimos classificados

A 11ª Copinha Arasuper de Futsal vai ter 6 partidas neste domingo, 15, e os confrontos irão finalizar a primeira fase da competição. Os jogos da categoria Sub-10 são valendo classificações e no Sub-12 e 14, os resultados definirão os duelos da segunda fase.

“São jogos importantes por vários aspectos. Tivemos a primeira fase com muitos e felizmente vamos fechar sem nenhum WO”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Partidas do Sub-14

Botafogo x Furacão do Norte

PSC x Bangu

Sub-12

Camisa 11 x Meninos da Vila

Barcelona do Calafate x Santa Cruz

Sub-10

Bombeiros Mirim x Escola Galvez

Flamenguinho x Botafogo

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

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Cotidiano

AAVP promove torneio entre escolinhas na Arena Prainha Beach

Publicado

8 horas atrás

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14 de março de 2026

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Foto AAVP: Uma nova geração de atletas sendo formada no vôlei de praia

A Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP) promove neste sábado, 14, a partir das 14 horas, na Arena Prainha Beach, um torneio entre escolinhas. A competição vai colocar em quadra atletas entre 8 e 13 anos.

“O torneio terá 22 duplas. Esse número é recorde para os atletas mais novos e isso mostra o momento do vôlei de praia acreano. Trabalhar na formação é fundamental”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Baixinho.

Parceria com a FEAV

A AAVP e Federação Acreana de Voleibol(FEAV) firmaram uma parceria para a temporada de 2026 e o número de competições deve aumentar.

“Essa parceria com a federação será muito importante para a formação do nosso vôlei. A reunião com o presidente João Petrolitano foi bastante proveitosa”, avaliou Cláudio Baixinho.

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