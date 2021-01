Apesar de pandemia do novo coronavírus ser perigosa especialmente aos idosos e pessoas com doenças pré-existentes, a infecção do vírus também pode provocar sintomas graves em crianças.

No Acre, tem aumentado o número de casos envolvendo crianças. No último domingo, uma criança de apenas 1 ano e um mês morreu no pronto-socorro de Rio Branco por complicações da Covid-19.

O bebê de Xapuri e foi para a capital acreana encaminhado pela unidade de saúde de Brasileia. Segundo a família, em menos de uma semana a criança começou a apresentar sinais de falta de ar. O pronto-socorro da capital é adaptado para receber crianças infectadas com o vírus, assim como o Hospital da Criança, que disponibiliza 10 leitos.

Os médicos confirmam que os pequenos também estão suscetíveis a desenvolverem sintomas graves. O pronto-socorro já internou 14 crianças em estado grave da doença, destas, 9 receberam alta médica e 5 forma a óbito.

Até essa última terça-feira, (5), 1.132 crianças abaixo de 9 anos já haviam sido infectada pelo coronavírus em todo o Acre. Até o momento, o estado tem 42.170 contaminados e 808 mortes pela doença.

