Na mortalidade (óbitos por grupo populacional), o número também é muito superior à média estadual. Em Assis Brasil, há, até o momento, 212,4 óbitos por grupo de 100 mil habitantes, contra 134,7 na média do estado

Por

Com uma população de 7.534 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE, o município de Assis Brasil tem 1.319 casos confirmados de Covid-19 desde a chegada da pandemia ao Acre. Esse número representa quase 1 caso para cada 6 pessoas.

Pela medida da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para calcular a incidência da doença por grupo populacional, Assis Brasil tem 17.507,3 casos para 100 mil pessoas. Simplificando isso, dá 17,5 para cada 100 habitantes.

Para se ter uma ideia de como a incidência da Covid-19 no município da tríplice fronteira é alarmante, a média de todos os municípios acreanos é de 7,6 casos por 100 habitantes, ou seja, menos que o dobro do registrado em Assis Brasil.

Mas não é apenas na incidência que o município se destaca. Na mortalidade (óbitos por grupo populacional), o número também é muito superior à média estadual. Em Assis Brasil, há, até o momento, 212,4 óbitos por grupo de 100 mil habitantes, contra 134,7 na média do estado.

Com base nos dados divulgados até neste domingo (28), pelo Boletim Sesacre, o município de Assis Brasil tem 16 mortes registradas para os 1.319 casos confirmados desde o início da pandemia, uma taxa de letalidade (óbitos por número de casos) de 1,2%.

A pandemia no Alto Acre

A regional do Alto Acre acumula 7.155 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. Destes, 2.641 são de Xapuri, que tem 20 mortes registradas pelo Boletim Sesacre, mas 27 pelo Boletim Municipal. Brasiléia tem 2.079 casos, com 29 mortes, e Epitaciolândia 1.116 casos com 23 óbitos.

Comentários