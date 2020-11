A questão migratória segue intensa em Assis Brasil por conta do número de viajantes que continua chegando à pequena cidade na fronteira entre Acre e Peru. O prefeito Antônio Barbosa, o Zum, disse ao ac24horas que já gastou mais de R$ 1 milhão com alimentação desde o mês de abril, quando a fronteira do Peru foi fechada para ingresso de estrangeiros por causa da pandemia da Covid-19.

Os gastos continuam, segundo Zum, mas o perfil dos imigrantes mudou com o tempo.

“Antes, eram pessoas de diversas nacionalidades tentando sair do Brasil, mas o Peru estava fechado. Agora, a maioria é de venezuelanos chegando”, disse Zum. Na tarde da última sexta-feira (6) eram 235 estrangeiros abrigados em Assis Brasil.

