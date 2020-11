Por Edimilson Ferreira

A sete dias das Eleições Municipais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lança, neste domingo, 8, a última campanha para o pleito deste ano, a favor do voto consciente e contra a polarização no debate político. O slogan é “Fique do lado da democracia”.

A campanha defende uma escolha dos candidatos com cuidado e o respeito a quem pensa diferente. Os vídeos, que serão veiculados nas rádios e TVs de todo o país e nas redes sociais da Justiça Eleitoral até o fim do segundo turno (29), mostram, de maneira simples e objetiva, as informações que o eleitor deve buscar antes de tomar a decisão do voto.

As recomendações incluem conhecer o histórico dos candidatos, bem como checar dados sobre o partido político ou coligação, as propostas e os recursos utilizados em campanha.

Comentários