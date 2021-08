Assassino de comerciante é localizado e preso pela Polícia Civil de Xapuri

O crime ocorrido no início do mês que chocou os moradores da cidade de Xapuri, a ‘Princesinha do Acre’, teve seu desenrolar na tarde desta sexta-feira, dia 20. Precisamente no dia 6, o comerciante antigo Raimundo Olímpio Bezerra, conhecido como “Raimundão Alemão”, de 80 anos, foi brutalmente assassinado a na noite dentro de seu comércio.

A partir de então, os investigadores do município sob o comando do delegado titular, Gustavo Neves, buscavam o paradeiro do principal suspeito de ter cometido o crime. Foi quando o inspetor Eurico Feitosa junto com a equipe de investigadores, localizaram o homicida e o prenderam em sua casa, no bairro Laranjal.

De acordo com informações, a motivação do crime praticado pelo acusado, seria para roubar. Também foi levantado que o homicida é principal suspeito de estar envolvido em vários crimes que vinham ocorrendo na cidade de Xapuri.

Após sua prisão, o mesmo foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e depois transferido para o presídio estadual Francisco do Oliveira Conda, onde ficará a disposição da justiça.

