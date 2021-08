Prefeito Jerry Correia resgata o esporte e autoestima da população após 8 anos

O ginásio Sidney Nascimento de Morais, que não recebia nenhuma atividade esportiva desde 2013, voltou em grande estilo. Na noite de ontem, 20, a prefeitura de Assis Brasil, reabriu a praça esportiva com o campeonato de futsal adulto, uma das modalidades mais disputas na tríplice fronteira.

Com arquibancadas lotadas e muita expectativa, às nove equipes inscritas na disputa, participaram do desfile de apresentação sob os olhares de centenas de torcedores e do prefeito Jerry Correia, do presidente da câmara Wendel Gonçalves e o coordenador de esportes, Marisandro Nascimento, que compuseram o dispositivo de honra.

Mais de 100 atletas vão disputar o título da competição que terá mais de 30 e duas partidas, com a final prevista para a segunda quinzena de novembro.

“Devolver a vocês essa praça esportiva, era uma das nossas prioridades no primeiro ano da nossa gestão e graças ao apoio de todos, estamos aqui celebrando esse momento. Vi duas gestões me antecederem e ninguém dava devida atenção que o esporte precisa. Vamos cuidar, zelar pelo patrimônio que é nosso. Aproveitem, usem esse espaço construído com muito esforço é muito carinho para vocês e para as nossas famílias. Obrigado pela oportunidade que me deram. Vamos continuar trabalhando pelo bem comum de todos nós”, disse Jerry.

Obra do ginásio foi concluída em sete meses

Em 2013 a prefeitura de Assis Brasil fechou o ginásio para uma reforma. A entrega da obra se arrastou por mais de sete anos e nunca foi concluída. Em menos de oito meses de gestão, o prefeito Jerry Correia concluiu os serviços e entregou a praça de esportes revitalizada.

“Passamos oito anos aqui sem tem uma quadra para jogar futsal. Tiraram da nossa juventude o direito ao esporte, mas hoje temos motivos para comemorar a reabertura desse ginásio”, comemorou o desportista Francisco Guedes.