Uma mulher foi agredida a socos e pontapés ao ser assaltada por dois criminosos no bairro Esperança, em Rio Branco. A vítima estava chegando em casa na tarde de ontem (14) quando a dupla anunciou o roubo. Eles levaram a bolsa da vítima contendo dois celulares iPhones e documentos pessoais.

Ao ser acionada, a Polícia Militar, por meio do 1º Batalhão, fez uma varredura na região do bairro Esperança e lograram êxito em deter os dois assaltantes. Paulo Henrique Félix Moreira, 19 anos, foi preso e um adolescente, conhecido no mundo do crime como Neguinho, foi apreendido.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

