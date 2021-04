Uma das participantes, sob efeito de álcool, cantou para um dos militares da guarnição a música de Zé Neto e Cristiano, “Seu Polícia”

Uma cena inusitada foi registrada na última segunda-feira (12) sob o decreto de restrições imposto pelo governo do Acre, que proíbe entre outras coisas, festas e aglomerações no período das 22 horas às 5 da manhã do dia seguinte.

Consta que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência em uma residência na rua Antônio Boto, bairro Aeroporto Velho. Chegando ao local, os militares se depararam com uma festa de aniversário de um idoso que acabará de completar 60 anos. Os policiais compreenderam o momento e pediram que logo após os parabéns, a festinha fosse encerrada.

Mas, não foi o que aconteceu. Os policiais foram novamente acionados e aí tiveram que realmente pedir para encerrar a festa.

Inconformada, uma das participantes, sob efeito de álcool, cantou para um dos militares da guarnição a música de Zé Neto e Cristiano, “Seu Polícia”. O militar agiu com tranquilidade e a cena foi gravada por pessoas que participavam da comemoração do idoso.

