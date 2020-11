O idoso Antônio Francisco do Nascimento, de 69 anos, mais conhecido como Pingo, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (3), no km 5 do Ramal do Brás, no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o idoso teve a própria residência invadida por criminosos que o executaram com tiro no peito e roubaram sua caminhonete. Após o crime, os bandidos fugiram e abandonaram o veículo em outro local.

Nascimento foi encontrado morto durante a manhã, e chegou a ser avaliado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que só atestou o óbito do idoso. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segunda a polícia, Pingo foi vítima de um assalto dentro de casa há cerca de duas semanas e teve uma espingarda roubada.

Na última semana, ele ainda teve todas as galinhas furtadas.

Neste caso, a polícia trabalha com hipótese de um latrocínio (roubo seguido de morte). O ocorrido será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).