O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira (3), no Diário Oficial da União a portaria 2.994 instituindo, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde.

O recurso é aportado no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Os 22 municípios irão receber valores variados que somam cerca de R$1,2 milhão para seus programas de enfrentamento às doenças crônicas, especialmente a obesidade.

O Acre está entre os Estados onde o sobrepeso de grande parte da população se tornou preocupação para a Atenção Básica em Saúde.

