Domingo de Carnaval, outrora as ruas estavam tomadas pelos bloquinhos e seus foliões. No entanto, a pandemia da Covid-19 mudou o cenário, e a realidade se faz outra. Neste dia 14 de fevereiro, equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) – alguns servidores da sede do órgão, outros de suas casas ou de outras agendas – reuniram-se para alinhar estratégias de enfrentamento ao coronavírus no estado.

Participaram da reunião o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, e a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, além da Coordenação do Juruá e os técnicos que estão em visita à região, técnicos e diretores de administração, diretoria jurídica, técnicos de contratos assistenciais e equipe de planejamento estratégico.

De acordo com a diretora de Administração, Muana Araújo, “todos estão empenhados no mapeamento e elaboração de estratégias, além da ampliação de leitos, pensando sempre na cobertura de todas as regiões do estado”.

A cena é comum desde janeiro de 2020 e fruto de trabalho árduo. Recentemente o governo anunciou a abertura de mais 20 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) em Rio Branco e mais dez em Cruzeiro do Sul, que atende cerca de seis municípios da região do Juruá. “Nossas equipes, com total apoio e incentivo do governador Gladson Cameli, estão fazendo o possível para combater o coronavírus. Estamos sempre trabalhando para dar assistência aos acreanos”, destacou o secretário Alysson Bestene.

