Após pedido do presidente da Aleac, MPF instaura inquérito para apurar atendimento do INSS a autistas

O governo do Estado – por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), do Consórcio Cidade/CZS/Meta e em parceria com o governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) – tem trabalhado na montagem da fôrma e armação da estrutura para encabeçamento da ponte pelo lado de Brasileia e de Epitaciolândia.

Com investimento de R$ 60,4 milhões provenientes do Dnit, o Anel Viário terá extensão de 10,3km, contemplando uma nova ponte de 251,5m de comprimento e 15,95m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas de pedestre em ambos os lados.

“É uma grande obra do Estado que está prestes de ser entregue, uma ponte que vai ligar duas cidades e deve movimentar a economia do Alto Acre”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Na execução, tem sido empregada a técnica construtiva de balanços sucessivos, em que a obra se inicia a partir dos apoios centrais para as extremidades.

O engenheiro do Deracre, Rafael Silva, destaca que foram concluídas a concretagem das aduelas de fechamento laterais dos Apoios 2 e 3 e tem sido executada a montagem da fôrma da aduela de fechamento central, que deve ligar os dois lados da estrutura da ponte.

“A ponte hoje está com 89,60% executada e tem previsão de entrega para abril”, afirmou o engenheiro.

Além de melhorar o tráfego na região, a obra beneficiará mais de 50 mil habitantes e movimentará a economia na região, com geração de trabalho e renda. O Deracre segue presente com obras em todo o estado, no intuito de garantir mais mobilidade para a população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários