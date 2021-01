“Vamos começar a nossa sede e se for da vontade de Deus, vamos entregar nessa legislatura. Já no início vamos procurar licitar, ver uma empresa que realmente faça o trabalho com seriedade, o mais rápido possível, porque Rio Branco é a única capital do Brasil que não tem a sua sede. Então, temos que fazer urgentemente”, disse.

O vereador afirmou que a gestão de Antônio Morais está deixando no caixa verba de R$ 5 milhões e ele vai buscar apoio do governo do estado, deputados federais e senadores para conseguir mais investimento para iniciar e entregar a obra de construção da sede da Câmara.

Após a repercussão e críticas, o vereador disse que pediria perdão publicamente pelo erro de ter propagado fake news. À época ele afirmou ainda que já tinha conversado com o padre Mássimo Lombardi e estava tentando uma conversa com o bispo Dom Joaquim Pertinez, que é a maior autoridade da igreja Católica no estado, para também se desculpar das declarações.

Em julho do ano passado, o vereador N. Lima esteve envolvido uma discussão um tanto inusitada e atrapalhada durante uma sessão da Câmara transmitida ao vivo no YouTube, quando leu uma ‘fake news’ sobre o Papa Francisco querer cancelar a Bíblia e ainda questionou se essa seria a chegada do anticristo.

leito presidente da Câmara de Rio Branco para atuar no biênio 2021-2022, o vereador N. Lima (PP) recebeu 12 votos do vereadores, no dia da posse, em 1º de janeiro. O parlamentar informou que a prioridade em sua gestão é a construção da sede da parlamento mirim.

“Os partidos de apoio ao prefeito, nós fizemos quatro vereadores [no primeiro turno], três do PP e um do PSD. Mas, no segundo turno, tivemos adesão de mais quatro partidos: o MDB, PSDB, Podemos e PSL, então veio mais cinco vereadores. Nós temos, se for feito um fechamento, nove vereadores que apoiaram o prefeito Bocalom no primeiro e no segundo turno”, contou.