Após 13 dias preso, suspeito de matar indígena afogada no Acre ainda não foi ouvido pela polícia

Suspeito está preso em Rio Branco desde 29 de outubro e cumpre prisão temporária de 30 dias. Delegado disse que ele deve ser ouvido por carta precatória, mas não soube informar a data. Ele foi achado espancado ao lado do corpo da indígena no dia 27 de outubro, às margens do rio em Santa Rosa do Purus.