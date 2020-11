“Falaram para a gente que não podia comentar nada sobre o caso porque era sigiloso, que a família podia atrapalhar as investigações. Tenho esperança de encontrar ele com vida. Estava muito perturbado da cabeça, andavam falando mal dele, inventando mentiras da vida dele, ficava triste e com raiva”, relembrou a irmã do rapaz, Marina da Silva Souza.

Miquéias Silva sumiu no dia 30 de agosto do bairro Chico Mendes. A família afirma que o adolescente saiu com um cobertor e uma panela com comida para dormir na casa de uma vizinha, que é amiga da família. Silva não tem telefone, mas, no dia do sumiço, falou que ia sair após receber uma ligação.