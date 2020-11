As consultas e outras solicitações também poderão ser feitas através de e-mails, atendimento telefônico e, excepcionalmente, atendimento presencial.

O Disque Eleições 2020 já está disponível no Acre desde essa terça-feira, 10, até o dia das eleições, 15 de novembro, por meio do número 0800 649 9218.

O objetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) é tirar dúvidas e orientar os eleitores com informações relacionadas às Eleições Municipais 2020.

Segundo o órgãos, o serviço foi aperfeiçoado tornando-se mais preciso e eficiente, sem duplicidade de atribuições e funções junto a outros serviços disponibilizados pelo TRE-AC para a mesma finalidade.

“Todas as informações, que em pleitos anteriores eram prestadas pelo Disque Eleições, agora estão ofertadas, com a mesma eficiência, em diversos campos nos sites do TRE-AC e TSE (www.tse.jus.br e https://www.tre-ac.jus.br/), como por exemplo: legislação relativa às Eleições 2020; jurisprudência – TSE/TRE-AC; manuais; estatística e evolução do eleitorado; filiados e diretórios partidários e outras informações relevantes” informa.

Canais para denúncias relacionadas ao pleito também estão disponibilizados nos sites do TRE-AC e TSE, portanto, não contempladas pelo Disque Eleições. As consultas e outras solicitações também poderão ser feitas através de e-mails, atendimento telefônico e, excepcionalmente, atendimento presencial.

