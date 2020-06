O deputado estadual Antonio Pedro(DEM) participou na sexta-feira, 26, da assinatura de implementação do programa Ramais Acre. O plano consiste na execução de obras e serviços como abertura e recuperação de estradas, beneficiando moradores da zona rural dos três municípios.

O convênio assinado entre governo e prefeituras destaca que o recurso distribuídos entre os municípios deve ser investido na compra de peças, combustível e manutenção de máquinas agrícolas ou recuperação de pontes e drenagem.

“É uma grande alegria participar da assinatura de convênio qie irá beneficiar os municípios de Epitaciolândia, Brasileia e Xapuri. Melhorando as estradas nós estamos dando condições aos produtores rurais e investindo no agronegócio”, disse.

Para o município de Xapuri o repasse é de R$ 298. 899,23 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).

No município de Brasileia, com 330 quilômetros de ramais para receber melhorias, serão investidos pouco mais de R$ 380 mil.

Com 185 quilômetros de ramais a serem recuperados em Epitaciolândia, o objetivo é beneficiar pouco mais de 400 famílias moradores da zona rural. O valor do repasse destinado ao processo de melhorias no município é de R$ 237 mil.

Além disso, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), o governo assinou com a Prefeitura de Epitaciolândia, o termo de cooperação que inclui o município no programa de mecanização agrícola. O objetivo é fornecer equipamentos e combustível, a fim de beneficiar produtores rurais, que ficarão responsáveis apenas pela manutenção do maquinário.

