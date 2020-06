Os telefones celulares com conexão à Internet são a razão pela qual os jovens descansam menos tempo

Jean Tweng

Na análise de duas grandes sondagens publicadas recentemente, os outros coautores e eu descobrimos que, entre 2012 e 2015, o número de adolescentes que afirmavam dormir menos de sete horas por dia aumentou nada menos que 22%.

Os especialistas em sono concordam que os adolescentes precisam de no mínimo nove horas de sono noturno. No entanto, em 2015, 43% dos jovens responderam que, na maioria das noites, dormiam menos de sete horas, o que significa que quase a metade dos adolescentes norte-americanos sofre de uma considerável falta de sono.

O que poderia ter elevado a falta de sono nessa faixa etária a níveis sem precedentes? Alguns fatores podem ser facilmente descartados. Por exemplo, vimos que o tempo que os adolescentes passavam trabalhando, fazendo lição de casa e participando de atividades extracurriculares tinha permanecido estável durante esses anos.

No entanto, entre 2012 e 2015 houve uma mudança significativa em suas vidas: mais meninos e meninas tinham seu próprio telefone celular com conexão à Internet.

Começa servindo como despertador…

Os adolescentes de hoje – que pertencem ao que chamo de iGen [abreviação de iGeneration, ou “iGeração”] – são a primeira geração a viver toda essa fase da vida na companhia de um telefone celular.

Em nossa análise, comprovamos ser maior a probabilidade de que aqueles que passavam mais tempo ligados à Internet ou às redes sociais dormissem menos. O tempo dedicado a assistir televisão tinha uma relação muito menor com a redução das horas de sono, enquanto aqueles que passavam mais tempo com os amigos ou praticando esportes ou exercícios, dormiam mais.

Por outro lado, entre suas diversas atividades, o tempo passado na Internet aumentou na década de 2010 e também estava relacionado à redução das horas passadas dormindo, o que faz disso a causa mais provável da falta de sono. Garotos e garotas de 17 e 18 anos – que passam mais tempo conectados à Internet do que os adolescentes mais jovens – também são os que dormem menos. Em 2015, a maioria deles – 51% – dormiu menos de sete horas quase todas as noites.

A relação entre o tempo passado na Internet e a falta de sono é considerável. Passar cinco horas ou mais por dia navegando (em comparação com uma hora) aumenta o risco de dormir pouco em mais de 50%. Passar três horas por dia (também comparado com uma hora) aumenta o risco em quase 20%.

Os smartphones – que, no fim de 2012, já eram adotados pela maioria maioria dos norte-americanos – permitem ter acesso móvel e imediato à Internet. Em uma análise como esta, é difícil demonstrar qual é a causa e qual é o efeito, mas parece muito mais provável que o aumento do uso desse tipo de telefone celular entre os adolescentes entre 2012 e 2015 tenha como consequência a falta de sono do que o contrário.

Por que os telefones celulares ligados à web fazem com que os adolescentes durmam menos? Ao contrário de outros aparelhos eletrônicos, como televisores e notebooks, os smartphones (e os tablets) são fáceis de levar para o quarto e de segurar nas mãos enquanto você está na cama.

A maioria dos estudantes que entrevistei para meu livro iGen me disse que parte do motivo de deixaram o celular ao alcance enquanto dormiam era o fato de utilizarem o aparelho como despertador.

Muitos também afirmaram que, à noite, a última coisa que olhavam antes de dormir era o celular. Aí está o problema, já que responder mensagens e postar nas redes sociais é algo mental e emocionalmente estimulante, produzindo alterações no sono. Outros contaram que, quando acordavam no meio da noite, davam uma olhada no celular, muitas vezes pela força do hábito.

Há também uma resposta fisiológica. A luz azul emitida pelos celulares e tablets imita a luz diurna, o que inibe a produção no cérebro de melatonina, o hormônio que nos ajuda a adormecer e a permanecer neste estado. E isso quando os jovens de fato tentam dormir.

Um estudo de 2014 mostrou que 80% dos adolescentes admitem utilizar o celular enquanto deveriam estar dormindo – uma prática às vezes chamada de “vampirismo”. Alguns afirmaram que passavam em claro a maior parte da noite enquanto seus pais achavam que eles dormiam.

Alguns limites simples

A falta de sono pode ter consequências graves para os adolescentes. Os que não dormem o suficiente têm menor rendimento na escola e apresentam maior risco de sofrer de obesidade. A falta de sono também está relacionada com os problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade, entre os adolescentes e os adultos.

Enquanto realizava a pesquisa para meu livro, descobri que os adolescentes desta geração que tem seus celulares ligados à Internet têm mais probabilidade de estar deprimidos ou ansiosos do que os de gerações anteriores.

Se os smartphones estão por trás do fato de os adolescentes dormirem menos, e se dormir menos provoca depressão, é possível que a falta de sono explique por que a depressão entre os adolescentes aumentou bruscamente a partir de 2012, justamente quando houve a popularização desses celulares e a falta de sono começou a aumentar nessa faixa etária.

O que é possível fazermos? O fato de algumas escolas considerarem a hipótese de começarem as aulas mais tarde do que antes é algo que tem efeitos muito positivos para o sono dos alunos, mas não é algo que os pais e os próprios adolescentes podem controlar.

Já limitar o uso do celular antes de ir para a cama é uma estratégia possível de ser colocada em prática de maneira imediata (o ideal é que toda a família o faça, inclusive os adultos). Uma regra que diga “nada de celulares no quarto na hora de dormir” pode dar bons resultados. Se sua família usa o celular como despertador, compre despertadores baratos; instale no celular um aplicativo que desligue o aparelho em determinados horários; deixe os celulares e os tablets em outro aposento durante a noite; adote novos hábitos antes de ir para a cama, como ler um livro, tomar um banho ou escrever um diário.

Seus filhos adolescentes provavelmente dormirão mais, e talvez fiquem mais bem dispostos e sejam mais felizes.

Comentários