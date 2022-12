Aleac promove audiência pública para entrega de projeto sobre desenvolvimento socioeconômico do Acre

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com o governo e Poder Judiciário, promoveu uma audiência pública para comemorar os 60 anos de emancipação política do Estado. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira (12) e contou com a apresentação do estudo desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento Econômico Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG – Cedeplar), que resultou no Diagnóstico Socioeconômico do Acre nas últimas seis décadas.

O “Diagnóstico Socioeconômico do Acre 60 anos: passado, presente e futuro”, é um convênio assinado entre o Cedeplar com o governo do Estado, Aleac e Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ele visa identificar os limites, possibilidades e desafios para o desenvolvimento socioeconômico do Acre.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), falou da sua satisfação pela entrega do projeto e agradeceu pela dedicação dos estudiosos em elaborá-lo. O parlamentar também frisou a importância da união entre os poderes para que o estudo fosse realizado.

“Me sinto honrado com a presença dos responsáveis pela elaboração desse estudo. Um ano atrás esse projeto era um sonho em desenvolvimento e o governo, assim como TCE, Aleac e outros, tiveram uma participação importante para que ele fosse finalizado. Esse é um presente para o Acre, pois mostra as dificuldades atualmente enfrentadas e como podemos avançar no desenvolvimento do Estado. Quem ganha com isso são os acreanos”, disse.

Nicolau Júnior também parabenizou os deputados estaduais, secretários de Estado e poderes constituídos que colaboraram com o projeto. Ele frisou que através dos estudos, os parlamentares também poderão se orientar para destinar suas emendas. Por fim, pediu mais apoio do governo para a produção rural do Acre.

“Foi através da união de todos que chegamos a um resultado e seguiremos trabalhando para o desenvolvimento do Acre. Ao governador Gladson Cameli, agradeço em nome da Aleac pelos investimentos e sensibilidade com causas tão importantes, e peço um pouco mais de investimentos para a produção rural no Estado”, requereu.

O ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Dr. Clélio Campolina Diniz, que também é um dos responsáveis pelo projeto e será condecorado pelo governador Gladson Cameli por isso, falou sobre as decisões a serem tomadas a partir dos estudos e como isso vai influenciar o Estado no que diz respeito aos avanços nos próximos anos.

“Devemos combinar o crescimento econômico com o benefício social. A partir desse estudo, as decisões a serem tomadas serão das autoridades, que agora estarão devidamente orientadas. Nosso papel aqui é nortear o caminho a ser seguido e o Acre deve afunilar quais as suas prioridades, para que assim seja melhor integrado com o restante do brasil e com as comunidades internacionais”, explicou.

Um dos coordenadores do projeto e professor do Cedeplar, Fabrício Missio, pontuou durante a entrega do estudo, que levou 10 meses para ser finalizado, que as pesquisas seguirão sendo realizadas, uma vez que abordam oito importantes temas de economia e aspectos socioeconômicos do Acre.

“Esse projeto é uma radiografia do Acre, mas não apenas isso, ele também trata do debate internacional acerca do caminho para o desenvolvimento local. A ideia é termos um material que possa fundamentar políticas públicas e direções a serem seguidas nos próximos anos pelo Acre”, explicou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários