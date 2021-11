Aleac lança campanha “Novembro Azul” e chama atenção para saúde do homem

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promove durante todo esse mês a campanha “Novembro Azul”, instituída pela Lei n° 2.859/2014, que é dedicada a ações de prevenção ao câncer de próstata e de promoção da saúde do homem.

A campanha tem como principal intuito oferecer esclarecimentos, estimular a realização de exames preventivos e outras ações educativas e preventivas, visando o incentivo à realização de exames para doenças que acometem primordialmente a população masculina.

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no país. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano. Homens com mais de 55 anos, e que estão acima do peso, são mais propensos à doença.

Em sua fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a surgir, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, o qie dificulta a cura e aumenta a chance de óbito. Alguns dos sintomas são: dor ao urinar, dor óssea, idas constantes ao banheiro e presença de sangue na urina e/ou sêmen.

A prevenção e tratamento precoces são as melhores formas de se cuidar, por isso, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula e possível nódulos.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac