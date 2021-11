Polícia Militar prende quadrilha especializada em roubos em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Duas equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PMAC, com apoio de uma equipe da radiopatrulha, prenderam uma quadrilha que efetuava roubos em diversos bairros da capital. A operação, que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 1, também resultou na apreensão de um veículo, celulares e dinheiro.

Toda a ação foi fruto de denúncias recorrentes ao COPOM, que informavam a ação criminosa do grupo em diversos bairros. Em posse das características dos suspeitos e com apoio do sistema de monitoramento do IAPEN, as guarnições localizaram o veículo com pelo menos cinco criminosos no estacionamento de um supermercado no bairro Floresta. Durante a abordagem e prisão dos homens, várias vítimas compareceram ao local e os identificaram à polícia.

Segundo os policiais de serviço, várias vítimas relataram que os criminosos efetuavam os roubos, há semanas, com o uso de arma de fogo e sob ameaças de morte. Os assaltantes afirmaram à polícia serem pertencentes à facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, e disseram terem se livrado da arma e dos produtos roubados em um local já conhecido por ser palco de intenso tráfico de drogas, onde se deixa produtos de roubos/furtos, como motocicletas e telefones celulares, entre outros.

Os policiais conduziram os presos à Delegacia de Flagrantes, onde serão indiciados e deverão responder pelos crimes de roubo e formação de quadrilha, além de resistência à prisão e desobediência.