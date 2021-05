Alan Rick assina termo de autorização para licitação de obras no Estado com recursos de suas emendas

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou no início da tarde de quinta-feira, 20, do ato de assinatura para abertura de processos licitatórios para a realização de obras no Estado. A solenidade ocorreu no Palácio de Rio Branco e contou com a presença do presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), Petrônio Antunes e do secretário adjunto de licitação, Epitácio de Alencar.

Na oportunidade foi liberada a licitação para a construção do porto de Porto de Acre composto de duas rampas e duas escadarias nas margens do Rio Acre. “Os recursos para a obra, no valor R$ 1,5 milhão, são frutos de minhas emendas. A obra, que vai beneficiar mais de mil famílias, é um antigo desejo dos produtores, ribeirinhos, estivadores e comerciantes do local”, disse Alan Rick.

De acordo com o deputado, após concluída a obra, a comunidade terá um porto com infraestrutura adequada e que garantirá segurança e trafegabilidade à população do município. “O local ficará apto para atracar os barcos e, consequentemente, acessibilidade ao escoamento da produção” falou ao destacar ainda que nos sete anos de mandato já destinou quase R$ 11 milhões em emendas e recursos extras para Porto Acre. “Destes, R$ 9 milhões já foram pagos e investidos nas áreas de educação, esporte, saneamento, zona rural, infraestrutura, dentre outros”.

Também foi assinada a abertura do processo licitatório para a construção de três pontes e melhorias no ramal Jarinal em Rio Branco, no valor de R$ 1.850.000,00, também oriundo de emenda parlamentar do deputado.

“Tenho sido um deputado dedicado às causas dos municípios acreanos, garantindo emendas e recursos extras para a realização de melhorias para o nosso povo. Para este ano já viabilizamos recursos para a realização, entre outras, de obras de infraestrutura nas vias urbanas e ramais dos municípios acreanos. Serão muitas ações de recuperação de ramais com piçarramento, construção de pontes, instalação de bueiros. Também vamos trabalhar nos bairros, recapeando e pavimentando ruas, construindo calçadas e outras melhorias”, finalizou.