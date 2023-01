Agências de checagem de fatos ficam em silêncio após Fake News de Marina Silva

Autor: Anderson Nascimento

EM SILÊNCIO! É assim o comportamento das agências de checagem de notícias desde o 1º de janeiro de 2023. Parece-me até que perderam o estímulo de checar os fatos, ponto-a-ponto.

World Economic Forum/Valeriano Di Domenico

Marina até que estava com discurso muito interessante, mas soltou uma pérola, afirmando com todas as letras que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome.

A ministra, ao que tudo indica, aprendeu a cartilha na risca. Afinal, o atual presidente da República, também soltava essas pérolas quando estavam em viagem internacional e era aplaudido. É o típico discurso, “me diga com quem tu andas, que direi quem tu és”. Como diz meu amigo jornalista, José Roberto Guzzo, que tem uma coluna no Estadão:

“É uma mentira irresponsável, agressiva e mal-intencionada. A ministra não apenas oferece ao mundo um número falso – é uma contrafação que vai no exato contrário da atual realidade dos fatos. Qualquer dos diversos Ministérios da Verdade que existem ou estão em projeto no Brasil de hoje chamaria isso, aos gritos, de “fake news”; como só se escandalizam com as notícias que não gostam, essa vai passar batido. Mas não deixa, por isso, de ser uma mentira de primeiro, segundo e terceiro grau.”

Tanto que, os próprios dados do Banco Mundial, o nosso país, em 2020 foi o que mais reduziu a miséria em toda América Latina. Em porcentagem, esse índice aponta que o Brasil saiu de um índice de 5,4% da população para 1,9%, ou seja, a menor de toda a série histórica, iniciada em 1980.

Em 2019, os dados do Banco Mundial apontaram que o Brasil tinha acima de 11 milhões de pessoas vivendo na miséria (ganhando até 2,15 dólares), um pouco mais de R$ 10 reais por dia. Já em 2020 esse número caiu para 4 milhões, ou seja, ministra, em apenas um ano, 7 milhões de brasileiros deixaram a pobreza extrema.

O bonito disso tudo, que não são dados do governo Bolsonaro, mas sim, do Banco Mundial. Gosto de expor esses números, pois a esquerda sempre tenta alegar que os dados são do governo anterior. Na real, duvido eles questionarem esses números, que reitero, são dados do Banco Mundial.

Há fome no Brasil? Sim, existe, porém, afirmar que 122 milhões de pessoas estão passando fome no país onde menos de 5% da população está abaixo da linha da miséria é uma irresponsabilidade imensa. Bem, já que as agências de checagem não fizeram o papel de casa, eis aqui um ótimo canal para reestabelecer a verdade.

MSN

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários