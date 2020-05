O presidente do Sindicarto dos taxistas do Acre, Esperidião Teixeira de Souza Filho, recebeu da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), assinado pela presidente Mayara C. Bandeira de Lima, um comunicado onde avisa que os taxistas que atuam como taxis lotação e outros, não poderão levar passageiros para a fronteira do Estado.

Diante do Decreto nº 51 publicado pela Prefeitura do Município de Epitaciolândia, assinado pelo prefeito Tião Flores, onde está suspendendo as atividades de transporte realizados por taxis, mototaxis e motoristas de aplicativos, devido o aumento de contágio ocasionado pelo vírus covid-19, essas atividades estão suspensas por 10 dias.

No comunicado, avisa que as atividades a partir desta sexta-feira, dia 22, estão suspensa para todos os profissionais que não são oriundos do Município. No Decreto publicado pela Prefeitura de Epitaciolândia, o não cumprimento poderá ocasionar sansões prevista em Lei.

Comentários