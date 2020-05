O anuncio da suspensão das obras do anel viário e da ponte que irá desafogar o trânsito entre os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, pegou moradores de surpresa e também, autoridades políticas que foram buscar mais informações sobre o assunto.

Nesse meio, o vereador do município de Brasiléia, Joelso Pontes (PP), entrou em contato com o senador emedebista, Márcio Bittar, onde enviou um documento do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit/Brasília), afirmando que o projeto fora aprovado e será licitado nos próximos 20 dias.

“É uma mentira e não sei de onde veio isso. Nós tivemos um risco enorme de perder a emenda caso não fosse empenhada e tinha que começar o processo no ano passado. (…) Mesmo apresentando algumas falhas, o Ministro Tarcísio autorizou a licitação para abrir o Processo para que fosse corrigido e está aí o documento do Governo Federal, autorizando o governo do Acre para iniciar a obra”, disse o senador Márcio Bittar ao vereador Joelso Pontes.

Segundo o documento, houve a correção dos parâmetros envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Regional (Sedur), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e Departamento Estadual de Estrada e Rodagens (Deracre) em Brasília para que o anteprojeto desse seguimento.

