Aeronave da Força Aérea Boliviana cai próximo a Cobija e pilotos escapam após ejetar

Três alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), gerido pela Polícia Militar do Acre (PMAC), foram destaque durante o I Campeonato Open Desporto Escolar 2023. O evento foi realizado neste sábado, 28, pelo Serviço Social do Comércio (SESC) e contou com a participação de mais de 50 estudantes, de 20 escolas da capital.

Alanna Cristina Lima de Moura, que está indo para o 2° ano do Ensino Médio, ficou em 1° lugar na categoria sub 16, feminino; Vitor Gabriel Barbosa da Silva, que está indo para o 3° ano do Ensino Médio, ficou em 1° lugar na categoria sub 16, masculino e Yvan Lukas Bertoldo Araújo, que está indo para o 8° ano do Ensino Fundamental II, ficou em 1° lugar na categoria sub 12, masculino.

Os jovens fazem parte do projeto de Xadrez do Colégio Militar, que é realizado desde 2017, ano de fundação da unidade escolar e desde então seus alunos vem se destacado nas competições que participam, como nos Jogos Escolares Estadual e Nacional e também de Campeonatos das Forças de Segurança e Forças Armadas.

Alanna Cristina descobriu o Xadrez em 2019, quando ainda estudava no Instituto São José em Rio Branco e de lá para cá só aumentou seu amor pelo Esporte. “Eu sempre estou estudando, fazendo exercícios, assistindo vídeo aula, então essa conquista é gratificante e resultado de todo um esforço”, disse a jovem que é um destaque da escola.

Neurismar da Rocha Souza, 2° Sargento da PMAC é professor – de forma voluntária – de Xadrez do Colégio desde 2017. “O campeonato e a conquista dos nossos alunos encerra nosso ano letivo, um trabalho que teve seu início na fundação da escola, onde muitos dos nossos jovens estão desde aquela época”, destacou.

Com a volta do ano letivo, em março de 2023, o Colégio Militar abrirá novas turmas para seus estudantes terem acesso ao esporte. “Comemoraremos com novas turmas, buscando formar novos talentos, onde faremos um trabalho de base, desde lá do início até chegarem no nível de competição dos atletas que hoje conquistaram pódio”, concluiu o sargento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários