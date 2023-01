Polícia boliviana prende dois Brasileiros envolvido nos roubos da cidade de Cobija-Pando

O deputado eleito Coronel Ulysses (UB) reiterou esta semana, em Brasília, seu compromisso com a segurança pública no Estado, ”já que representa a proteção da própria cidadania”. Por isto mesmo, reafirmou seu empenho com a valorização, fortalecimento e modernização das polícias Militar, Civil, Penal, Corpo de Bombeiros e Socio Educativo do Acre ,”forças que, em sintonia e de forma complementar, trabalham pela defesa da pessoa e do patrimônio”.

Um dos fundadores do COE(Comandos e Operações Especiais), Bope(Batalhão de Operações Policiais Especiais) e Gefron (Guarda Especial de Fronteira) no Estado, Coronel Ulysses lembrou que toda sua carreira pública militar “se confunde com a defesa intransigente da sociedade e seus valores num combate sem tréguas à criminalidade”. E destacou que segurança pública, “vai ao encontro de uma das maiores reivindicações da sociedade acreana durante a campanha.“O povo clama por segurança, paz e tranquilidade”, afirmou.

“Envidarei todo esforço necessário para buscar Recursos para a Segurança no Estado”.

O Deputado eleito salientou que as forças de segurança no Acre “tem todo um histórico de luta pela comunidade e em defesa da sociedade. Nada mais justo, portanto, que tenha um representante de seus legítimos interesses na Câmara Federal”. Ele afirmou que visa alocar recursos para que as corporações garantam meios indispensáveis para a proteção do cidadão, seus bens e seus direitos. “Os recursos deverão ajudar na formação de um contingente necessário e o devido aparelhamento das instituições. Vamos ainda lutar para prover os agentes da segurança de uma remuneração mais digna e justa”.

Trabalho Parlamentar x Criminalidade

Enquanto parlamentar, o Coronel Ulysses pretende também dedicar-se ao combate naquilo que considera CRISE DE CRIMINALIDADE, algo que vem sendo vivenciado no Brasil nos últimos 30 anos.A intenção, segundo o deputado eleito, é chamar a atenção à fragilidade da atual legislação penal existente e a atuação danosa dos Tribunas Superiores em decisões pró-crime em virtude da omissão do Legislativo.

“Quero ainda enfatizar a ideia distorcida existente em muitos ambientes acadêmicos que apresentam o criminoso muitas vezes como vítima de uma sociedade injusta, quando na verdade a inclinação pelo crime é uma escolha pessoal ,‘resultante da opinião deturpada que, no Brasil, o crime compensa.’”, salientou.

No mesmo sentido, o deputado eleito quer, no Parlamento, desmascarar a farsa que o Brasil promove encarceramento em massa , “quando na verdade apenas 1/5 dos criminosos levados ao Judiciário são submetidos minimamente à custódia do Estado, enquanto os demais são beneficiados pela ‘benevolência’ do nosso Código Penal”. Coronel Ulysses deseja ainda mapear a condição atual de alguns indivíduos que cometeram crimes violentos intencionais e comparar as condições dos familiares das vítimas, “num trabalho que promete surpreender “.

Sociedade próspera

Por fim, o Coronel Ulysses destacou que todo seu histórico militar fez compreender que a segurança pública é capaz de propiciar uma sociedade saudável, onde o trabalho preventivo prevalece as ações meramente repressivas. ”Meu esforço parlamentar visa, fundamentalmente, a proteção das pessoas, o cumprimento das leis e o combate à criminalidade. Afinal, sociedade segura é sinônimo de sociedade próspera.”, concluiu.

