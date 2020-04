O crime ocorrido na noite dia 20 do mês corrente, onde o mototaxista Edilson de Lima Monteiro (46), foi assassinado com cerca de quatro disparos de pistola em sua propriedade localizada no Ramal Mato Grosso, zona rural de Epitaciolândia, ainda está longe de seu desenrolar.

A real causa está sendo investigada pelos investigadores civis do município e várias teses estão sendo levadas em conta. Segundo o delegado Luís Tonini, titular do município, recebeu o comunicado do judiciário e que os dois acusados deveriam ser liberados com o devido monitoramento através de tornozeleira eletrônica.

A advogada Marlizia Maia Gondim, que foi nomeada pelo juízo para patrocinar a defesa dos supostos acusados; Autária Gloria Conceição Monteiro e do sobrinho Herik Renan dos Santos Monteiro, acompanhou a soltura dos mesmos na delegacia de Epitaciolândia.

O pedido de soltura ocorreu mediante o pedido feito pela advogada e aceito pelo judiciário, mesmo sendo contestado pelo MP, onde justificou a primariedade dos réus, perigo de contágio em tempo de pandemia, da ex-companheira ser mãe de duas crianças menores e que serão investigadas sobre um suposto caso de abuso sexual.

