Autoridades departamentais, municipais e nacionais realizaram uma reunião de emergência, onde serão implementados dois planos de ação e um decreto estadual com novas disposições de cumprimento obrigatório para atenuar a expansão da epidemia, após o registro da primeira morte no estado de Beni.

O governador do Beni, Fanor Amapo, se manifestou “convocamos imediatamente os diferentes governos. O trabalho conjunto e sacrifico que levamos nestes 40 dias agora devem ser intensificados, nós não vamos baixar a guarda e vamos continuar trabalhando com novas medidas, lançaremos um novo decreto com novas medidas para prevenir a pandemia de coronavirus”, disse.

Por seu lado o diretor do COED, Tenente Coronel. Cristhian Câmera, “foi determinada a funcionalidade, vamos operalizar as decisões, vão se formar dois planos de ação, um para saúde e o segundo para controle e proteção, são planos agressivos para manter a cidadania e evitar a propagação do vírus”.

Além disso, o ministro das Energias Rodrigo Guzmán se limitou dizendo que, “vai ser lançado o plano com um decreto que vai emitir ao governador, onde serão dadas as medidas para evitar que se espalhe esta pandemia para o interior do departamento”.

De igual forma, o município de Trinidad garantiu a distribuição de mercadorias para que as pessoas não saiam de suas casas, nem transitem desnecessariamente. O decreto seria trabalhado e pede calma à cidadania.



