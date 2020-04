Uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (22), por volta das 16 horas no entroncamento de Xapuri localizado na BR 317 onde teve como objetivo, avaliar e planejar novas estratégias, em vista ao grande caos promovido pelo Covid-19.

Reuniram-se na Tenda da Barreira Sanitária do entroncamento de Xapuri, os secretários de saúde dos municípios Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri, com a finalidade de avaliar os serviços ali prestados. Foi detectado que o fluxo de carros está sendo muito grande, trazendo assim ainda muitos riscos a toda população do Alto Acre.

Foi argumentado entre os Secretários que, o grande fluxo de veículos com pessoas que vem da capital Rio Branco e de outros municípios que são áreas de risco, sendo que alguns são de outros estados, aumentando ainda mais a preocupação. O principal objetivo é impedir a contaminação desse vírus.

Também foi observado que a equipe noturna acaba ficando sem respaldo na segurança, por conta que o horário de retirada das equipes de segurança é as 20 horas. “Sem segurança, não podemos manter as equipes, pois os mesmos correm risco de vida naquele local”, destacou um dos secretários.

Segundo os secretários, “E aqui queremos fazer as seguintes observações que para continuar com a barreia 24horas. Precisamos de apoio dos governantes municipais, autoridades judiciais, ANVISA e segurança, para determinar medidas restritivas ao fluxo rodoviário, evitando a entrada do vírus, caso contrário, o serviço que vem sendo feito no entroncamento não passara de desperdícios, apenas ficaremos contando carros e tendo despesas financeiras”, destacaram.

Portanto, foi tomado uma decisão de convocar todos para uma próxima reunião, onde estarão discutindo essas questões e abrindo discussões para decisões de ações mais resolutiva e eficazes.

