Adolescente é atropelado por motocicleta ao empinar bicicleta na Avenida Ceará, em Rio Branco

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Zevir Cipriano Junior, informou, neste sábado (21/6), que o balão com 21 ocupantes, que pegou fogo e caiu em Praia Grande (SC), resultou na morte de oito pessoas — quatro delas carbonizadas e as outras quatro, após pularem do compartimento que levava os passageiros.

“A dinâmica do acidente foi a seguinte: ao identificar o fogo no cesto, o piloto tentou manobrar para descer e pousar o balão. Durante essa manobra, algumas pessoas — 13, incluindo ele — acabaram pulando do balão, enquanto outras oito não conseguiram sair”, explicou Cipriano.

O que aconteceu?

Um balão com 21 pessoas pegou fogo e caiu em Santa Catarina, na manhã deste sábado (21/6). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar local, pelo menos oito pessoas morreram. Ainda de acordo com a corporação, 13 sobreviventes foram resgatados imediatamente.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que obalão de ar quente pega fogo e cai. O passeio ocorreu na Praia Grande, situada no extremo sul de Santa Catarina. O local é conhecido como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atua no caso junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência. A queda ocorreu ao lado de um posto de saúde.

O tenente explicou que as 13 pessoas que se jogaram fizeram com que o balão ficasse mais leve. Aliado a isso, o vapor provocado pelo fogo fez o balão voltar a alçar voo. “As pessoas acabaram morrendo carbonizadas, quatro, e outras quatro pularam do balão quando ele estava caindo”, detalhou.

“As equipes do Corpo de Bombeiros acabaram fazendo resgate das pessoas que estavam feridas”, completou Cipriano.

Capitão Ian Triska, também do CBMSC, explicou que, entre os sobreviventes, apresentaram queimaduras e outros traumas físicos. Todos foram socorridos.

Quem são as vítimas:

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Fogo no cesto

O fogo que ocasionou a queda teria começado no próprio cesto, onde estavam as pessoas. O piloto do balão, que sobreviveu a tragédia, foi ouvido pelos policiais, contou que no começo da decolagem, quando o balão ainda estava próximo ao solo, uma chama iniciou no cesto, vindo de um maçarico usado no balão de ar quente.

Como o equipamento ainda estava próximo ao solo, o piloto teria orientado que as pessoas pulassem ali mesmo. Dos passageiros, 13 conseguiram saltar, mas as outras seguiram com o balão, que pelo ar quente causado pelas chamas, começou a subir.

Empresa responsável

A empresa Sobrevoar, responsável pelo equipamento afirmou que “cumpre todas s normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”. Ela acrescentou que não tinha “registros de acidentes anteriores”.

“É com profunda dor e tristeza que nós da Sobrevoar Serviços Turísticos manifestamos nossa nossa solidariedade e respeito às vítimas envolvidas no acidente desta manhã de sábado, dia 21/6/2025”, diz o comunicado.

A empresa acrescenta que, “mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço do piloto”, com “ampla experiência”, “sofremos com a dor causada por essa tragédia”.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o balão de ar quente pega fogo e as pessoas a bordo começam a se jogar. Inicialmente, é possível ver um passageiro pendurado no cesto do balão. “Tem gente pendurada. É uma pessoa. Ele se jogou”, diz a pessoa que filmou toda a cena, aos prantos, enquanto assiste a tudo, de longe.

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCESC) vai investigar o caso. O delegado-geral da corporação, Ulisses Gabriel, disse que a Polícia Científica atuará na ocorrência, junto à PCESC. “Dia de luto. Nesta manha ocorreu um incêndio e queda de um balão em Praia Grande. Pessoas perderam a vida. As forças de segurança estão no local para apurar a ocorrência. Quem amamos será sempre eterno e a fé não nos deixa ver o fim”, escreveu o policial no X.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), garantiu que toda estrutura de resgate atua no local da queda de um balão.

