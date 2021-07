Adolescente é apreendido pela Polícia Civil de Xapuri por envolvimento com tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira (19), policiais da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, por determinação do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação coordenada pelo inspetor Eurico Feitosa, realizaram uma operação que culminou com a prisão do adolescente J.A.S acusado de traficar drogas no bairro Constantino Melo Sarkis, em Xapuri.

De com a investigação, o adolescente apreendido vinha atuando associado a outro adolescente, que também foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar, cerca de cinco dias atrás, também por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O menor foi encaminhado à delegacia do Município, onde foi ouvido e em seguida encaminhado ao Conselho Tutelar. De acordo com o delegado, a investigação segue no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crime dessa natureza e representar junto ao poder judiciário.