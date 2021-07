Acre deve receber mais de 110 mil doses de vacina da Pfizer ainda nesta semana

O Acre deve receber ainda esta semana mais de 110 mil doses da vacinas contra a Covid-19 ainda nesta semana. Os imunizantes deverão ser da AstraZeneca e Pfizer.

A Secretária de Saúde do Acre ainda não recebeu a confirmação de quais os dias as quase 100 caixas devem chegar no Estado, mas a maior parte dos imunizantes devem ser da Pfizer, cerca de 100 mil. O restante seria da AztraZeneca.

Deste novo lote de mais de 1,5 milhão de doses que serão distribuídos para os Estados, o Acre deve ser o ente do Norte que receberá o maior número devido suas cidades fazerem parte da fronteira com a Bolívia e o Peru. A Região Norte deve receber mais de 376 mil doses do novo carregamento. O Estado Pará deverá receber 92 mil doses, menor que o Acre, já que em lotes anteriores, recebeu mais vacinas do que os demais Estados.

Por: